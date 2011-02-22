Янукович: к концу года средний размер пенсии должен быть минимум 1380 грн.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет одной из приоритетных задач реформирование систем пенсионного страхования и социальной поддержки и считает, что к концу этого года средний размер пенсии должен составлять, по меньшей мере, 1380 гривень.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал сегодня во время выступления на заседании Комитета по экономическим реформам.

«Хорошо, что законопроект по пенсионной реформе проходит общественное обсуждение... В таком деле не обходится без политических спекуляций, поэтому нужно идти к людям и объяснять им, убеждать. Другого способа достичь успеха нет», – считает Президент.

«Реалистичной я вижу задачу роста к концу года среднего размера пенсий по меньшей мере до 1380 гривень. Иначе нет смысла вести разговоры о сбалансировании Пенсионного фонда и переходе на новую систему. Нынешние пенсионеры не могут ожидать: как только экономические показатели нам позволяют, нужно поднимать размер пенсии», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом, по словам Президента, нужно обеспечить реальную зависимость уровня пенсии от заработка и страхового стажа пенсионера. «Кто больше работал, тот должен получить больше», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства добавил, что при реформировании системы социальной защиты ключевое требование – это адресность помощи. Ее должны получить те, кто больше всего в этом нуждается.