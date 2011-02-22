Янукович подписал закон о регулировании трудовых отношений при отказе в допуске к гостайне

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования трудовых отношений в случае отказа в предоставлении допуска к государственной тайне».

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, этот закон Верховная Рада приняла 3 февраля.

В частности, законом предусмотрено внесение изменений в Закон “О государственной тайне”. Предусмотрено, что гражданин, которому отказано в допуске к государственной тайне, если выполнение трудовых или служебных обязанностей требует доступа к государственной тайне, а перемещение на другое рабочее место или другую должность невозможно, может быть в предусмотренном законодательством порядке переведен на другую работу или службу, не связанную с государственной тайной, или уволен.

В заключительных положениях к закону отмечается, что Кабинет министров на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу этого закона должен подать в Верховную Раду предложения относительно внесения изменений в законы Украины, которые вытекают из данного закона, а также обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными и местными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, которые противоречат данному закону.