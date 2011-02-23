Львовский облсовет оценил на неудовлетворительно первый год правления Януковича

Депутаты Львовского областного совета поставили неудовлетворительную оценку Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ за первый год правления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении «Об оценке первого года каденции Виктора Януковича на посту Президента Украины», которое приняли депутаты на сессии облсовета по инициативе председателя фракции Народного Руха Украины Андрея КОРНАТА.

«Львовский областной совет, как законный выразитель интересов территориальных общин области выражает однозначную неудовлетворительную оценку первому году правления В.ЯНУКОВИЧА. В то же время, мы, депутаты Львовского областного совета, хотели бы предостеречь действующего Президента не увлекаться в дальнейшем диктаторскими властными полномочиями", - говорится в документе.

«Прежде всего, следует констатировать, что обещанное в предвыборной программе улучшение жизни уже сегодня отложено на неизвестную перспективу. Украина в восприятии большинства соотечественников и граждан других государств стремительно катится вниз. Сами украинцы перестали быть источником власти в Украине. Лозунг «Украина для людей» выродился в «Украина для Президента и окружения», - подчеркивают депутаты Львовского облсовета.

В тексте заявления отмечается, что социально-экономическое положение в государстве существенно ухудшилось. «Для подтверждения этого уже даже не нужны цифры официальной статистики, достаточно понять настроения подавляющего большинства простого населения», - говорится в заявлении.

Также депутаты Львовского облсовета считают, что предложенный правительством вариант Пенсионной реформы «неизбежно осложнит старость и ухудшит демографические показатели, а версия Трудового кодекса от власти сделает наемного работника бесправным и закрепощенным».