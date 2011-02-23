Тигипко: до 2015 года в Украине будет введена система социальных карточек

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО уверен, что до 2015 года в Украине будет введена система действия социальных карточек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил сегодня на брифинге.

«Я уверен, что до 2014, 2015 года мы сможем реализовать этот проект», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Кабинет министров Украины планирует введение электронных социальных карточек.

«Введение электронных социальных карточек обеспечит эффективное получение адресной помощи от государства», - сказал Н.АЗАРОВ. По его словам, электронные карточки смогут выполнять разные функции, в частности информационную и платежную. Как сказал премьер-министр, такая система даст возможность определить, где необходимы социальные расходы государства в первую очередь.

Н.АЗАРОВ отметил, что введение электронных карточек позволит снизить бумажное обращение и приблизит Украину к современной системе управления.