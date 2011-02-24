В Херсонской обл. количество обратившихся за субсидиями на оплату ЖКУ выросло в 2,8 раза

В Херсонской области количество семей, обратившихся за субсидиями по возмещению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии, в январе текущего года по сравнению с январем 2010 года выросло в 2,8 раза.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, всего за указанный период субсидии были назначены 21,1 тыс. семей (5,2% от общего количества семей в регионе), что составляет 81,6% от количества обратившихся за субсидиями. Общее количество получавших субсидии в регионе в январе т.г. выросло к показателям за январь прошлого года в 4,8 раза.

Из общего числа обратившихся 90,6% составляют жители городской местности.

Средний размер назначенной субсидии в январе составил 152 грн., что на 1,7 грн. меньше, чем год назад.

Общая сумма назначенных субсидий за 2010 год составила 226,4 тыс. грн., из которых 211,6 тыс. грн – в городской местности и 14,8 тыс. грн – в сельской.

Кроме того, в январе текущего года субсидии для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа и твердого топлива наличными получали 1,7 тыс. семей. В целом сумма полученных субсидий наличными в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года увеличилась в 33,7 раза и составила 751,3 тыс. грн.

Всего субсидии данного вида в январе текущего года были назначены 3 семьям.

Средняя субсидия наличными на одну семью в январе составила 633,3 грн.