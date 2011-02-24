Киевсовет направил 200 млн. грн. на выравнивание зарплат работникам соцсферы

Киевсовет утвердил изменения в бюджет столицы на текущий год, направив 200 млн. 635,9 тыс. грн. на выравнивание зарплат работникам социальной сферы на уровне 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали на сегодняшнем заседании Киевсовета 108 из 109 депутатов горсовета.

Проект решения был подготовлен КГГА совместно с депутатским корпусом. Как отметил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, этот наработанный документ был завизирован всеми руководителями профильных управлений КГГА и председателями всех фракций Киевсовета.

В соответствии с принятым сегодня решением на зарплатный фонд сферы здравоохранения будет направлено 82 млн. 917 тыс. грн.; образования – 102 млн. грн.; культуры – 7 млн. 781 тыс. грн.; физической культуры и спорта – 3 млн. 807 тыс. грн. и социальной защиты – 3 млн. 874 тыс. грн.

В отмеченных цифрах предусмотрено, что на стимулирующие выплаты работникам отраслей будет направлено на образование 6 млн. 817 тыс. грн.; здравоохранение – 5 млн. 565 тыс. грн.; культуру – 710 тыс. грн.; физическую культуры и спорт – 252 тыс. грн.; соцзащиту – 465 тыс. грн.

Средства в сумме 200 млн. грн. были изысканы в бюджете в результате перераспределения расходов, а также за счет остаточных средств бюджета прошлого года. Как отмечалось на сессии, для того, чтобы возобновить двадцатипроцентные муниципальные надбавки в текущем году, которые вводились в городе в 2007-2008 годах, нужно изыскать финансирование в объеме еще около 400 млн. грн.

Секретарь Киевсовета О.ДОВГИЙ на сегодняшнем заседании поручил исполнительному органу до 7 апреля подать на рассмотрение Киевсовета предложения относительно возможных источников финансирования этих муниципальных надбавок указанным категориям киевлян.

Во время брифинга для журналистов О.ДОВГИЙ сообщил, что рассматривается два возможных варианта финансирования муниципальных надбавок: первое – это уменьшение изъятий из бюджета столицы в госбюджет, то есть возвращение части средств этих изъятий в виде субвенций городу, второе – это повышение эффективности управления коммунальными предприятиями и другими активами, формирующими доходную часть бюджета, и оптимизация расходной части.