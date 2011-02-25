Янукович советует украинским женщинам рожать детей и обещает увеличить размер помощи

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ советует украинским женщинам рожать детей, и обещает, что государство будет увеличивать им размеры материальной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в прямом эфире шести телеканалов в рамках проекта «Разговор со страной», отвечая на вопрос гражданки.

В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что с каждый годом выплаты при рождении ребенка будут увеличиваться, и достигнут того, что за первого ребенка государство будет выплачивать семье 25 тыс. грн., за второго – до 50 тыс. грн., за третьего – до 100 тыс. грн.

«Уже с 1 января мы начнем приближаться к этой сумме», - отметил Президент.

«Вы еще очень молодая женщина, и таких, как вы, в стране много. Рожайте детей, мы будем создавать все условия для того, чтобы вы были счастливыми матерями, чтобы ваши дети жили в уюте. Мы будем об этом заботиться», - пообещал В.ЯНУКОВИЧ.