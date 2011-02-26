ЕС предоставит 3 млн. евро гуманитарной помощи Ливии

Брюссель. Европейская комиссия предоставит 3 млн. евро гуманитарной помощи Ливии и соседним странам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такое решение было принято Еврокомиссией вечером 25 февраля.

Предполагается, что деньги будут потрачены на предоставление медицинской и продовольственной помощи, укрытий и таких основных предметов, как матрацы, одеяла и гигиенические пакеты беженцам из Ливии, пересекающим границы, чтобы убежать от кровопролития.

Еврокомиссия сообщила, что планирует предоставлять помощь и в самой Ливии как только ситуация в стране даст возможность провести оценку гуманитарных потребностей.

«Ситуация в Ливии изменяется с каждым часом. Этим срочным решением Европейская комиссия отвечает на немедленные потребности на месте. Мы также готовы решать будущие гуманитарные вызовы», - заявила по этому поводу комиссар ЕС по вопросам международного сотрудничества, гуманитарной помощи и ответа на кризисы Кристалина ГЕОРГИЕВА.

Как сообщал УНИАН, в Ливии продолжаются массовые акции протеста против режима Муаммара КАДДАФИ, сопровождающиеся столкновениями с правоохранительными силами и кровопролитием.