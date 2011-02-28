Совет Безопасности ООН одобрил введение санкций против руководства Ливии

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении международных санкций против руководства Ливии.

Как передает РИА «Новости», санкции предусматривают эмбарго на торговлю оружием с Ливией, замораживание счетов и запрет на зарубежные поездки ливийского лидера, его семьи и ряда его приближенных.

Пятнадцать государств-членов СБ ООН решили также поручить Международному уголовному суду провести расследование убийств гражданских лиц в Ливии и привлечь виновных к ответственности.

Проект резолюции, инициированной рядом стран, в том числе Францией, Великобританией, Германией и США, был принят вчера вечером.

Как сообщалось, акции протеста в Ливии с требованием ухода Муаммара КАДДАФИ, правящего в стране уже 42 года, продолжаются с 15 февраля.

По данным ООН, в ходе беспорядков погибло более 1 тыс. человек. Ливийские власти грозят еще более ужесточить действия в отношении мятежников.