Янукович уверен, что жизнь украинцев вскоре улучшится

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что сегодня у власти есть все возможности для улучшения жизни людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в интервью телеканалу ICTV.

«На нашу судьбу сейчас выпали новые экзамены. Мы прожили определенную часть жизни – 20 лет – когда, как люди говорят, «что они там делали, объединялись, разъединялись – нас это не интересует, только чтобы нас не трогали – все». Я абсолютно согласен с этим», - заметил Президент.

Он подчеркнул, что «сегодня, слава Богу, мы год, как стали работать вместе, принимаем решения, создаем механизмы, как их реализовать».

«И дальше – наращивание реформ, стабилизация страны. У нас сегодня есть такая возможность», - уверен В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства также рассказал, что его часто критикуют по поводу избирательного лозунга – «Улучшение жизни уже сегодня». «Я хочу сказать, что я реалист. Если бы мне и моей команде, условно говоря, дали возможность тогда, когда мы об этом говорили, стабильно поработать некоторое время, мы бы достигли. Условия у нас основные есть. У нас есть прекрасная страна, промышленность, черноземы, наука, и, самое главное, работящий украинский народ. И мы этим должны гордиться, и я этим горжусь. Это главное. А дальше – наши руки, наша совесть и наше огромное горячее желание – на этой основе построить прекрасную страну, чтобы люди нормально в ней жили. Вот это – главное», - сказал глава государства.

Он также выразил убеждение, что «мы это сделаем». «Я убежден в этом. И не найдется сегодня ни одной причины внутри команды, которая бы нам мешала. Мы настроены идти этим путем. Путем изменений. Нужно потерпеть – еще раз повторяю – набраться терпения, не врать людям, а говорить правду, смотреть в глаза и идти вперед. И мы сделаем свое дело», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.