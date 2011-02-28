«Укргазвыдобування» помогает медикам Харьковщины

ДК «Укргазвыдобування» передала Червонодонецкой городской больнице автомобиль скорой помощи и приобрела медицинское оборудование.

Компания всесторонне развивает социальную инфраструктуру в регионах свого присутствия. В прошлом году перед началом отопительного сезона ДК «Укргазвыдобування» выделила средства на ремонт системы теплоснабжения городской больницы. Также за счет средств и силами работников Компании был проведен ремонт детского сада и гимназии.

«Понимая, что больше половины населения Красного Донца связало свою жизнь с Компанией, мы стараемся создать комфортные условия для людей не только на рабочих местах, но и в повседневной жизни. Сейчас мы активно пропагандируем среди работников здоровый образ жизни. Уже в ближайшее время мы откроем в поселке еще и новый современный спорткомплекс», - заявил директор ДК «Укргазвыдобування» Юрий Борисов.

Справка: ДК «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. По итогам 2010 года предприятиями Компании добыто 14,8 млрд м3 газа, 75% общей добычи в Украине. ДК «Укргазвыдобування» ведет деятельность в 11 регионах Украины.