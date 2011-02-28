Кабмин увеличил выплаты при рождении ребенка - постановление

Кабинет министров Украины увеличил выплаты при рождении ребенка.

Это предусмотрено правительственным постановлением (от 23 февраля 2011 г. №155), текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Согласно документу вносятся изменения в порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми.

В частности, помощь при рождении ребенка, который родился после 31 января 2010 года, назначается в сумме, кратной 22 размерам прожиточного минимума – на первого ребенка, кратной 45 прожиточным минимумам – на второго и кратной 90 прожиточным минимумам – на третьего и каждого следующего ребенка.

Учитывая, что с 1 января 2011 года размер прожиточного минимума для детей до 6 лет составляет 816 грн., то на сегодня сумма государственной помощи при рождении ребенка будет составлять 17,952 тыс. грн. на первого ребенка, 36,72 тыс. грн. – на второго, 73,44 тыс. грн. – на третьего и каждого следующего ребенка.

Выплата помощи при рождении ребенка осуществляется один раз в размере 9 прожиточных минимумов, остальная сумма помощи выплачивается частями в течение 12 месяцев, на второго ребенка – 24 месяцев, на третьего и каждого следующего – 36 месяцев.