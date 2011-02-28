В 2010 году принудительно взыскано почти 180 млн. грн. долгов по зарплате – Минюст

В 2010 году Государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала с предприятий и организаций в принудительном порядке по судебным решениям почти 180 млн. гривень задолженности по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

По данным ведомства, по сравнению с 2009 годом, взыскано средств на 24 млн. грн. или 15,4% больше. В то же время исполнительных документов этой категории в течение 2010 года поступило на 7,8% меньше, чем в 2009 году.

С начала 2011 года наибольшие суммы задолженности по зарплате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями, касаются работников угольной промышленности, военнослужащих, работников сельскохозяйственных предприятий, работников бюджетных учреждений.