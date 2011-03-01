Аналитики прогнозируют замедление темпов роста реальной зарплаты

Сокращение темпов роста номинальной заработной платы и ускорение темпов инфляции, скорее всего, приведут к замедлению темпов роста реальной заработной платы по итогам 2011 г. до 4,3% в годовом исчислении.

К такому мнению пришли аналитики “ИНГ Банк Украина”, говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Снижение номинальной заработной платы в январе на 12,6% к декабрю отражает сезонный тренд, тогда как в годовом исчислении темпы роста номинальной зарплаты в январе (19,8%) превысили аналогичный показатель декабря (17,7%). Данная динамика отражает влияние как восстановления экономики (которое фактически началось с середины прошлого года), так и рост социальных расходов бюджета.

Стабильное замедление официальных темпов инфляции способствует довольно большому росту реальной заработной платы. В частности, в январе рост реальной заработной платы составил 10,6% в годовом исчислении, что практически соответствует уровню декабря. «Мы полагаем, что два разнонаправленных тренда, а именно, снижение темпов роста номинальной заработной платы и ускорение темпов инфляции, окажут соответствующее влияние на снижение темпов реальной зарплаты в 2011 г. В частности, правительство может придерживаться рекомендаций МВФ относительно нулевого роста реальной заработной платы в госсекторе», - говорится в сообщении банка.