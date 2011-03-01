Кабмин утвердил порядок использования средств для выплаты пожизненных стипендий

Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств для выплаты пожизненных государственных стипендий.

Текст соответствующего правительственного постановления №133 от 23 февраля 2010 года размещен на сайте Кабмина.

Согласно порядку, главный распорядитель бюджетных средств (Министерство социальной политики) осуществляет их распределение с учетом количества получателей таких стипендий.

Распорядители средств на местах перечисляют их почтовым переводом или на личные банковские счета участникам боевых действий в период Великой отечественной войны, гражданам Украины, которых преследовали за правозащитную деятельность, и лицам, которые имеют особые заслуги перед страной, которым назначены пожизненные государственные стипендии.