Минсоцполитики: прожиточный минимум не будет повышаться с июля

В соответствии с прогнозными индексами потребительских цен в Украине в ІІІ квартале 2011 г., не предусматривается значительный рост инфляции (как правило, за счет сезонной уценки на продукты питания), потому расчетная величина прожиточного минимума осталась на уровне предыдущего квартала. Исходя из этого, Государственным бюджетом на 2011 год не предусмотрено увеличение размера прожиточного минимума с 1 июля.

Об этом говорится в сообщении департамента стратегии социального развития Министерства социальной политики, переданном агентству УНИАН.

Таким образом, в текущем году, согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», прожиточный минимум увеличивается четыре раза в год (с 1 января, с 1 апреля, с 1 октября и с 1 декабря) и в ст. 21 закона установлены конкретные размеры прожиточного минимума, которые являются основой для определения размеров государственных социальных гарантий.

В Минсоцполитики также напомнили, что правовая основа установления, утверждения и применения прожиточного минимума определена законом о прожиточном минимуме, которым предусмотрено, что размер прожиточного минимума ежегодно утверждается в Госбюджете. Расчет этого стандарта осуществляется с учетом прогнозных индексов потребительских цен.

Напомним, согласно Госбюджету-2011 уровень прожиточного минимума будет повышаться 4 раза в течение года, а не 5, как было до этого, в частности, с 1 января, с 1 апреля, с 1 октября и с 1 декабря. В 2010 году уровень прожиточного минимума также повышался и с 1 июля.