Кабмин направил почти 136,5 млн. грн. для компенсации рисков населения, живущего возле АЭС

Кабинет министров Украины направил 136 млн. 499 тыс. грн. субвенций на финансирование мероприятий социально-экономической компенсации рисков населения, которое проживает на территории зон наблюдения АЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктора ТИХОНОВА, постановление, которое утверждает порядок и условия предоставления такой субвенции, было принято сегодня на заседании Кабмина.

«Эти средства будут направлены административно-территориальным единицам, на которые распространяется зона наблюдения атомных электростанций государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», на реализацию проектов строительства, реконструкции, капремонта объектов специальной социальной инфраструктуры, в частности. учебных заведений, учреждений здравоохранения, объектов жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог, объектов культуры», - отметил В.ТИХОНОВ.

Он уточнил, что средства получат административно-территориальные единицы Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Ривненской, Николаевской, Хмельницкой и Херсонской областей, которые находятся в зонах наблюдения Запорожской, Ривненской, Хмельницкой и Южно-украинской АЭС.