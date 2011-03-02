Еврокомиссия намерена увеличить гуманитарную помощь беженцам из Ливии
18:36, 02 марта 2011Соцполитика
0
Еврокомиссия намерена увеличить гуманитарную помощь для беженцев из Ливии.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.
«Мы уже выделили 3 млн. евро, но в свете последних событий мы увеличим ее до 10 млн. евро», - сказал он.
По словам Президента Еврокомиссии, помощь пойдет на обеспечение первоочередных нужд беженцев в медикаментах, еде, жилье.
Ж.БАРРОЗУ отметил, что на сегодняшний день количество беженцев из Ливии достигает 140 тысяч человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter