Еврокомиссия намерена увеличить гуманитарную помощь беженцам из Ливии

Еврокомиссия намерена увеличить гуманитарную помощь для беженцев из Ливии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

«Мы уже выделили 3 млн. евро, но в свете последних событий мы увеличим ее до 10 млн. евро», - сказал он.

По словам Президента Еврокомиссии, помощь пойдет на обеспечение первоочередных нужд беженцев в медикаментах, еде, жилье.

Ж.БАРРОЗУ отметил, что на сегодняшний день количество беженцев из Ливии достигает 140 тысяч человек.