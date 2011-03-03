МВФ требует закона о пенсионной реформе до конца марта

Для получения очередного транша по кредиту Международного валютного фонда (МВФ) Украина должна принять закон о реализации пенсионной реформы до конца марта 2011 года.

Такое обязательство закреплено в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике, согласованном украинским правительством и миссией МВФ по результатам ее работы в Киеве с 1 по 14 февраля 2011 года, сообщает «Зеркало недели».

Чтобы рассчитывать на рассмотрение советом директоров МВФ вопроса о выделении очередного транша в середине апреля, Киев должен до конца марта принять пенсионный закон, соответствующий принципам, которые изложены в прошлогодних версиях меморандума (предварительное условие).

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл. Средства могут поступить в Украину после начала проведения пенсионной реформы.