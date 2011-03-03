ФПУ: Кабмин не прислушивается к мнению общественности в вопросе пенсионного реформирования

Председатель Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Василий ХАРА заявляет о том, что, несмотря на проведение общественных слушаний по вопросу внедрения пенсионной реформы, правительство не отзывает законопроект о ее реализации и не учитывает требования общественности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания совета ФПУ в Киеве.

«Провели так называемое всенародное обсуждение… Сказали: как народ скажет, так и будет. Народ вопиет, народ тельняшку разорвет до конца, а правительство не собирается отзывать (законопроект из парламента – УНИАН)», – отметил он.

По словам В.ХАРЫ, усилия государства должны быть направлены не на увеличение размера пенсий, а на рост и детенизацию зарплат.

Напомним, совместный представительский орган профсоюзов на национальном уровне не поддержал правительственный законопроект, которым предусмотрено введение в Украине пенсионной реформы.