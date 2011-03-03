Украина планирует подписать соглашения о либерализации визового режима с пятью странами

Украина в ближайшее время планирует подписать соглашения о либерализации визового режима с пятью странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Андрей ОЛЕФИРОВ.

"Сейчас мы передали на утверждение в Кабинет министров соглашения о либерализации визового режима с Парагваем и относительно упрощения оформления виз со Швейцарией. Надеюсь, что соглашение со Швейцарией в ближайшее время уже будет подписано", - сказал А.ОЛЕФИРОВ.

По его словам, в течение 1-2 месяцев также планируется подписать аналогичные соглашения с Сербией и Боснией-Герцеговиной. "Для нас это важно, поскольку Сербия и Босния-Герцеговина имеют безвизовый режим со странами ЕС. Они консультировались с Европейской комиссией, и если им разрешили заключить такие соглашения - это свидетельствует не только о доверии к ним, но и о доверии к нам, что после заключения соглашений не будет потока нелегальной миграции", - добавил он.

А.ОЛЕФИРОВ также сообщил, что переговоры с Аргентиной относительно подписания соглашения о либерализации визового режима находятся на завершающем этапе. "Практически, мы вышли на финишную прямую", - отметил представитель МИД.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины планирует в этом году подписать соглашения о либерализации визового режима с 14 странами мира.