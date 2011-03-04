Кабмин утвердил порядок уплаты единого соцвзноса за некоторые категории граждан

Кабинет министров Украины утвердил порядок начисления и уплаты единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхования за некоторые категории граждан.

Текст соответствующего правительственного постановления (от 2 марта 2011 г. №178) размещен на официальном сайте Кабмина.

Данный порядок определяет механизм уплаты единого соцвзноса в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) за:

лиц, которые проходят срочную военную службу в Вооруженных Силах, других военных формированиях, СБУ, органах МВД и службу в органах гражданской защиты;

лиц, которые получают помощь по уходу за ребенком до трехлетнего возраста;

одного из неработающих работоспособных родителей, усыновителей, опекуна, попечителя, которые фактически осуществляют уход за ребенком-инвалидом, а также за неработающих работоспособных лиц, которые осуществляют уход за инвалидом I группы или за престарелым, который нуждается в постоянном надзоре или достиг 80-летнего возраста, если такие неработающие работоспособные лица получают помощь или компенсацию;

родителей-воспитателей детских домов семейного типа, приемных родителей, если они получают денежное обеспечение.

Единый взнос насчитывается за отмеченных лиц на суммы денежного обеспечения, на суммы помощи по уходу за ребенком до 3 лет, на суммы помощи или компенсаций, на сумму денежного обеспечения, начисленных за базовый отчетный период.

Единый взнос начисляется в размере 33,2% от суммы денежного обеспечения, помощи или компенсации.

Начисление единого взноса осуществляется в пределах максимальной величины базы начисления взноса на каждое лицо, что равняется пятнадцати размерам прожиточного минимума для работоспособных лиц, установленного законом.

Уплата единого взноса в ПФУ осуществляется за счет госбюджета в рамках расходов, предусмотренных для ПФУ на текущий год, а также путем перечисления соответствующих сумм со счетов плательщиков на счета управлений Фонда за счет средств, из которых выплачивается денежное обеспечение.

Уплата единого взноса прекращается с даты прекращения выплаты денежного обеспечения, помощи или компенсации, с даты трудоустройства или наступления неработоспособности для лиц.

Данным порядком предусмотрены начисление и уплата взноса за отмеченные категории граждан с 1 января 2011 года.