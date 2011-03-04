Украина предлагает Польше расширить территорию малого пограничного движения

Украина призывает Польшу приложить усилия для увеличения территории малого пограничного движения между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, посол по особым поручениям МИД Украины Михаил БРОДОВИЧ вчера на IX заседании украинско-польского Межправительственного координационного совета по вопросам межрегионального сотрудничества (МКСМС) во Львове предложил увеличить эту территорию с существующей 30-километровой зоны малого приграничного движения до 50-километровой.

М.БРОДОВИЧ отметил, что, как показывает опыт пересечения украинско-польской границы, больше всего посещений и наибольший товарооборот происходит именно в 50-километровой зоне.

«Именно поэтому будет целесообразным решение об увеличении территории малого пограничного движения с 30 до 50 км», - отметил дипломат.

«Во второй половине 2011 года Польша будет председательствовать в Евросоюзе. Поэтому просьба к Польше: рассмотреть возможность расширения малого пограничного движения», - добавил М.БРОДОВИЧ.

Этот призыв к польской стороне поддержал и председатель Львовской облгосадминистрации Михаил ЦЫМБАЛЮК. Он отметил, что Генеральное консульство Республики Польша во Львове выдало 29 тыс. 705 разрешений, благодаря которым граждане Украины в упрощенном режиме могли посетить Польшу.

Посол по особым поручениям МИД Украины и председатель Львовской ОГА отметили, что Польша должна быть заинтересована в использовании рычагов влияния во время своего председательства в ЕС, в частности, в части внесения изменений в двустороннее соглашение о малом пограничном движении.