В парламенте зарегистрирован законопроект об организациях работодателей

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об организации работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности (авторы - народные депутаты Олег ШУВЧУК (БЮТ) и Ярослав СУХЫЙ (Партия регионов)).

Текст соответствующего проекта закона (№8186 от 2 марта 2011 г.) размещен на официальном парламентском сайте.

Документом определяются особенности правового регулирования, принципы создания и деятельности организаций работодателей и объединений работодателей, основные принципы их взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, профессиональными союзами, объединениями граждан.

«Одной из принципиальных новаций законопроекта является введение понятия «всеукраинской отраслевой организации работодателей» как организации, которая на время государственной регистрации объединяют работодателей, на предприятиях членов которой занято не менее 30% работников соответствующей отрасли», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Также документом предусмотрено расширение права организаций работодателей и их объединений путем возможности объединения в общий представительский орган организаций работодателей, если на одном уровне действуют несколько организаций работодателей одного статуса или одной отрасли.

В соответствии с законопроектом, расширяются права организаций работодателей и их объединений, в частности, в таких сферах, как участие в формировании и реализации госполитики занятости населения, участие организаций работодателей и их объединений в решении коллективных трудовых споров и т.д.

Введено принципиально новое право организаций работодателей на представление и защиту интересов своих членов во время осуществления государственного надзора в сфере хоздеятельности.

«Учитывая неопределенность возможности материального обеспечения деятельности организаций работодателей и их объединений в действующем законодательстве, проектом предусматривается четкое закрепление процента от фонда оплаты труда в расчете за отчетный год с отнесением этих сумм на расходы, который предприятие - член организаций работодателей имеет право отчислять в виде вступительных, членских и целевых взносов. Данное положение согласовывается с Налоговым кодексом Украины», - говорится в пояснительной записке.