Счетная палата: программа по преодолению бедности в Украине не выполнена

Счетная палата Украины констатирует невыполнение комплексной программы по преодолению бедности в государстве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

В ведомстве напомнили, что в 2000 году Украина присоединилась к Декларации тысячелетия ООН, одной из целей которой является искоренение крайней бедности и голода в мире. В следующем году были утверждены Стратегия преодоления бедности и Комплексная программа обеспечения ее реализации на 2002-2009 годы.

Последний этап реализации Комплексной программы завершен в 2009 году. Счетная палата провела анализ ее выполнения, и результаты засвидетельствовали, что задачи программы не выполнены, стратегические направления не достигнуты. На всех этапах действия Комплексной программы определенные в ней показатели уровня бедности ни разу не были достигнуты.

В результате безосновательных и безответственных управленческих решений Минтруда и Минэкономики в 2008 году Комплексная программа утратила статус государственной целевой, что обозначилось на ее финансовом обеспечении и эффективности выполнения мероприятий.

Уровень бедности в 2009 году составлял 26,4%, превысив определенный Стратегией прогноз на 4,9%. Каждый из восьми граждан страны в 2009 году попал в категорию крайней бедности – уровень нищеты составлял 13%. Предусмотренное к 2010 году сокращение уровня бедности до 21,5% и уровня крайней бедности до 3% не произошло, констатировали в Счетной палате.

Одним из главных стратегических направлений Комплексной программы было увеличение доходов от трудовой деятельности. Однако, как показал анализ, фактически имеет место тенденция к уменьшению доли заработной платы в структуре доходов населения, тогда как доля социальных пособий и других текущих трансфертов растет. Так, по данным Госкомстата, удельный вес заработной платы в доходах населения в 2008 году составлял 43,3%, в 2009-м – 41,9%, а удельный вес социальной помощи, соответственно, – 37,8 и 39,6%. В 2010 году удельный вес зарплаты в доходах населения составлял 40,9%. То есть теряется мотивационная функция заработной платы как главной составляющей совокупных трудовых доходов населения, отметили в Счетной палате.

В 2009 году размер реальной заработной платы сократился на 9,2%, по сравнению с 2008-м, и фактически упал до уровня 1999 года.

Не достигнуты цели внедрения Единой тарифной сетки, принятые на протяжении 2009 года и первого полугодия 2010 года правительственные решения привели в бюджетной сфере к разрушению тарифной системы и “уравниловки” в оплате труда.

Эксперты Счетной палаты отмечают, что прожиточный минимум, который является критерием формирования уровня оплаты труда и социальных выплат, до сих пор определяется на основании наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, утвержденных правительством еще в 2000 году. Вместе с этим, на фоне роста потребительских цен в 2000-2009 годах в 2,3 раза, прожиточный минимум вырос лишь в 1,9 раза. Заниженный размер прожиточного минимума фактически приводит к занижению пенсий, зарплат, пособий малообеспеченным слоям и уменьшению реальных доходов населения.

Несмотря на то, что повышение занятости населения и развитие рынка труда являются одними из главных направлений Стратегии преодоления бедности, государственные программы занятости населения с 2005 году вообще не утверждались. Это негативно повлияло на создание условий для трудоустройства безработных и не позволило обеспечить комплексность в подходах к решению вопросов сбалансирования спроса на рабочую силу путем создания необходимого количества рабочих мест и условий для профессиональной подготовки, отмечают в Счетной палате.

Кроме того, Комплексной программой по реализации Стратегии преодоления бедности предусматривалось перейти от социальных льгот к адресным выплатам, однако начатые еще в 2003 году мероприятия не завершены даже на уровне пилотного проекта.

Также эксперты ведомства констатируют, что было провалено еще одно направление Комплексной программы – обеспечение социальным жильем социально незащищенных слоев населения. Минжилкоммунхоз не обеспечило в 2009 году выполнения мероприятий Стратегии по созданию условий для формирования жилищного фонда социального назначения и обеспечения жильем граждан, имеющих право на такое жилье. За время реализации Комплексной программы разработка проекта закона об утверждении Общегосударственной программы развития социального жилья не завершена, работа над документом возобновлена лишь в 2010 году.

Стратегические задачи по преодолению бедности не выполнялись также местными органами власти, что привело к значительному росту показателей бедности населения сел и малых городов. В 2009 году бедность углубилась в 11 областях Украины. Отметку в 40% перешли четыре области: Волынская, Кировоградская, Сумская и Херсонская, в двух последних за чертой бедности живет почти половина населения.

Коллегия Счетной палаты считает, что в кратчайшие сроки власть должна утвердить Общегосударственную программу преодоления и предотвращения бедности в Украине, Общегосударственную программу занятости населения и Общегосударственную программу развития социального жилья.