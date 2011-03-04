Королевская предлагает освободить пенсионеров-предпринимателей от социального взноса

Пенсионеры и инвалиды, работающие на едином налоге, должны быть освобождены от уплаты единого социального взноса. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время web-конференции c посетителями портала Tochka.net.

Отвечая на вопрос пенсионера-предпринимателя, почему государство заставляет его перечислять половину пенсии в Пенсионный фонд, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что считает такой порядок нелогичным и несправедливым.

«Пенсионеры, которые всю жизнь работали, уже заработали себе на пенсию. Но ее уровень таков, что выжить на пенсию без поддержки детей или дополнительных заработков невозможно. Если же пенсионер проявляет предпринимательскую активность и начинает заниматься бизнесом, он берет на себя дополнительные риски и вынужден из своей пенсии выплачивать единый социальный взнос. При этом он отдает государству большую часть своей пенсии, не имея гарантии, что получит доход от предпринимательской деятельности», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению народного депутата, такой порядок несправедлив и не стимулирует пенсионеров самих обеспечивать себе дополнительные доходы. «Таким образом, государство убивает предпринимательскую активность, не поощряет самозанятость и провоцирует бедность. Ведь, организовывая свое дело, пенсионер ничего не просит у государства. Учитывая, что пенсия им была заработана в течение всей жизни, несправедливо требовать, чтобы пенсионеры путем уплаты единого социального взноса отдавали часть своей пенсии в Пенсионный фонд», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета отметила, что совместно с Советом предпринимателей при Верховной Раде готовит поправки к закону о едином социальном взносе, которые позволят освободить от уплаты этого сбора пенсионеров и инвалидов, работающих на едином налоге. Также, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ необходимо существенно уменьшить ставку единого социального взноса для предпринимателей-единоналожников предпенсионного возраста. «Все эти меры позволят улучшить собираемость этого налога, его администрирование, а, значит, и увеличить доходы Пенсионного фонда, остановят процессы тенизации экономики. Не секрет, что после вступления в силу с 1 января 2011 года закона о социальном взносе, многие мелкие предприниматели вынуждены были уйти в тень, так как их доходы не позволяют им платить этот налог в полном объеме. Наша задача, создать такие условия, чтобы и предприниматели могли работать в легальном поле и налоги собирались», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.