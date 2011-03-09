ООН призывает страны мира собрать 160 млн. долларов для помощи пострадавшим в Ливии

ООН призывает страны мира срочно собрать 160 миллионов долларов для помощи пострадавшим от событий в Ливии, где с середины февраля проходят массовые антиправительственные выступления.

Как сообщает РИА «Новости», об этом говорится в сообщении Управления ООН по координации гуманитарных операций (OCHA).

По данным ООН, более 190 тысяч человек бежали из Ливии в Тунис, Египет и Нигер. ООН исходит из сценария развития событий, согласно которому Ливию покинут 400 тысяч человек, еще 600 тысяч нуждающихся в помощи останутся в стране.

По словам заместителя главы OCHA Валери ЭЙМОС, средства будут направлены на помощь нуждающимся и на преодоление гуманитарной катастрофы в затронутых конфликтом регионах.

В.ЭЙМОС также крайне обеспокоена тем, что представители гуманитарных организаций не имеют доступа в контролируемые властями районы Ливии.