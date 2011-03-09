Госфинуслуг не готова к регулированию рынка негосударственных пенсионных фондов – эксперт

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не готова к регулированию рынка негосударственных пенсионных фондов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил экс-председатель комиссии Валерий АЛЕШИН сегодня в ходе «круглого стола».

«По опыту руководства Государственной комиссией регулирования рынков финансовых услуг могу сказать, что комиссия недостаточно институционно готова к сопровождению деятельности негосударственных пенсионных фондов, к анализу тех рисков и, в первую очередь, к регулированию на основании рисков», – отметил он.

По словам В.АЛЕШИНА, сегодня необходимо ввести существенные изменения в системе работы данного регулятора.

Комментируя законопроект о проведении в Украине пенсионной реформы, В.АЛЕШИН подчеркнул, что реформе не хватает мер, которые бы системно минимизировали риски накопительной системы. «На многие предложения, на многие вызовы существующие предложения не дают ответов», – считает он.

Фондовый рынок, по мнению эксперта, также не готов к внедрению второго уровня пенсионного обеспечения.

В.АЛЕШИН подчеркнул, что государство должно обеспечить гарантиями пенсионные активы. «Государство должно сегодня предложить хотя бы облигации, которые давали бы доходность хотя бы на 1% больше уровня инфляции». Однако таких предложений на сегодня правительство не рассматривает, отметил он.