Повышение пенсионного возраста должно быть последней мерой в пенсионной реформе – ФПУ

Повышение пенсионного возраста должно быть последней мерой в вопросе реформирования системы пенсионного обеспечения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Василий ХАРА в ходе «круглого стола».

По его словам, государство не ведет баланса трудовых ресурсов. В то же время количество работников, занятых в тени, составляет от 5 до 7 млн. человек. Если для них будут созданы рабочие места, то таким образом наполнится фонд оплаты труда и будут привлечены дополнительные средства в бюджет Пенсионного фонда.

За счет теневой экономики, считает В.ХАРА, можно в разы повысить уровень зарплат. «Если в два раза ее (заработную плату – УНИАН) повысим, притом что в нашей экономике есть такие ресурсы, на сотни миллиардов повысится бюджет Пенсионного фонда. Если мы все эти ресурсы используем, тогда можно делать как Франция и Англия – мы все ресурсы использовали, осталось только повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин…».