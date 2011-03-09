Парламент до конца марта примет все законопроекты по пенсионной реформе - ПР

Верховная Рада Украины примет все необходимые для проведения пенсионной реформы законопроекты до конца марта. Такое мнение в ходе «круглого стола» на тему: «Пенсионная реформа в Украине» высказал народный депутат Алексей ПЛОТНИКОВ (фракция Партии регионов).

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, А.ПЛОТНИКОВ сказал: «Я думаю, что до конца текущего месяца мы сможем в парламенте принять все необходимые документы для обеспечения пенсионной реформы, как и обещало правительство». «Возможно, это будет на той пленарной неделе, которая у нас осталась в марте (с 15 по 18 марта - УНИАН). Между первым и вторым чтениями проходит две недели, тогда в апреле будет второе чтение», - добавил он.

По его словам, «сегодня, очевидно, что другого выхода, кроме как реформировать всю эту систему, просто нет». Он добавил, что «главная задача – это максимально снизить тот дефицит Пенсионного фонда, который увеличивался все предыдущие годы».

А.ПЛОТНИКОВ сказал, что вероятнее всего, пенсионная реформа будет предусматривать повышение пенсионного возраста, но это будет происходить постепенно.

«С МВФ также удалось согласовать этот момент, и пенсионный возраст будет повышаться поэтапно и постепенно», - подчеркнул он.