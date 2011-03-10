Украине и Хорватии стоит пересмотреть визовый режим - Литвин

Украине и Хорватии стоит пересмотреть вопрос о визовом режиме между странами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом шла речь во время встречи спикера украинского парламент Владимира ЛИТВИНА с Президентом Республики Хорватия Иво ЙОСИПОВИЧЕМ.

По словам председателя ВР Украины, совместное решение двух стран о безвизовом режиме на период летних отпусков “явно недостаточное”. В.ЛИТВИН отметил, что введение безвизового режима «снимет барьеры и улучшит коммуникацию между нашими народами». Такую его позицию поддержал и И.ЙОСИПОВИЧ.

Стороны также отметили, что одним из механизмов, который бы способствовал активизации двустороннего сотрудничества, является проведение заседаний межправительственной украинско-хорватской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которая бы работала над улучшением экономических, культурных и научных связей. В частности, В.ЛИТВИН высказался за необходимость назначения даті проведение пятого заседания межправительственной комиссии и назначения сопредседателя с хорватской стороны.

Председатель Верховной Рады также выразил убеждение в важности развития отношений между нашими государствами на уровне регионов, и сообщил, что готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве между 8 областями Украины и жупаниями Хорватии.