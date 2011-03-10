Путин предложил ввести безвизовый режим между США и Россией

Москва. Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предлагает ввести безвизовый режим между США и Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН сказал сегодня на встрече с вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ.

«Если бы Россия и Соединенные Штаты Америки договорились между собой о введении безвизового режима раньше, чем мы это сделали бы с Евросоюзом, это было бы историческим шагом в развитии российско-американских отношений», - сказал В.ПУТИН.

Он напомнил, что сейчас Россия с европейскими странами ведёт активные переговоры о безвизовом режиме.

По мнению В.ПУТИНА, такой шаг сломал бы все старые стереотипы между Россией и США.

«Мы перевернули бы очень значимую страницу в нашем прошлом и начали бы всё заново. Это создало бы абсолютно новую моральную атмосферу между Соединенными Штатами и Российской Федерацией», - сказал он.

В свою очередь, Дж.БАЙДЕН назвал это «хорошей идеей». Он отметил, что нужно продолжать сближать Россию с Соединёнными Штатами. «Я считаю, что предыдущие восемь лет наша администрация не пользовалась теми возможностями, которые существовали для сотрудничества между нашими странами. И тут дело не в альтруизме. Я думаю, что в наших собственных интересах и, как мне кажется, в интересах России, чтобы наши отношения стали ближе», - сказал он.

По словам Дж.БАЙДЕНА, за последние два года он пришел к выводу, что когда у какой-либо страны возникает проблема, то она обращается или в Москву, или в Вашингтон.