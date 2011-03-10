Королевская: закон об "упрощенке" позволит создать 500 тысяч рабочих мест

Разработанный совместно с предпринимателями альтернативный проект закона об упрощенной системе налогообложения в случае его принятия позволит создать 500 тысяч рабочих мест до конца года.

Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, представляя разработанную совместно с Советом предпринимателей альтернативную концепцию закона об упрощенной системе налогообложения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, по ее словам, «мы постоянно призываем иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину. Но инвесторы в первую очередь обращают внимание на то, что украинский бизнес не доверяет власти. Если отечественные бизнесмены отказываются инвестировать в развитие своих предприятий, то какой же иностранный инвестор будет рисковать своим капиталом?».

По мнению главы парламентского комитета, основная задача власти – это создать условия, при которых, вкладывая средства в создание рабочих мест, в развитие своих предприятий, бизнес будет знать, что защищен. «Нам необходимо создать такую систему налогообложения, при которой предприниматель будет знать, что он заплатил единый налог, заплатил фиксированную сумму в бюджет и может спокойно работать дальше. При такой системе у бизнеса будут четкие критерии роста. Развившись в малом и среднем сегменте, предприниматели смогут переходить на общую систему налогообложения», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат уверена, что принятие Верховной Радой ее законопроекта об упрощенной системе налогообложения простимулирует создание в стране как минимум 500 тысяч рабочих мест до конца года. «Кроме того, четкие и ясные критерии работы на едином налоге позволят детенизировать рынок, который на сегодняшний день, к сожалению, наполовину находится в тени. И это, несомненно, даст стимулы для безопасного инвестирования в украинскую экономику как отечественных, так и иностранных инвесторов», - уверена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава профильного комитета надеется, что до конца марта законопроект об упрощенной системе налогообложения будет зарегистрирован в парламенте. «Именно поэтому мы в ускоренном темпе проводим обсуждение его концепции. За последние две недели мы объездили 5 областей Украины и провели общественные слушания критериев упрощенной системы. В ближайшие дни силами предпринимателей будет организован автопробег по Украине, во время которого также пройдет сбор замечаний и пожеланий представителей малого и среднего бизнеса к этому документу. После чего доработанный законопроект об упрощенной системе будет подан в Верховную Раду», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Вероятность принятия закона об упрощенной системе налогообложения до 1 апреля глава комитета Верховной Рады оценивает как 50 на 50. «Для этого в первую очередь нужна политическая воля и желание власти предоставить малому и среднему бизнесу альтернативные варианты развития. Пока такого желания власть не демонстрирует. Несмотря на то, что малый бизнес по всей стране сворачивает свою активность, власть еще больше усиливает фискальное и административное давление. Такая политика может привести к полному уничтожению малого и среднего бизнеса в Украине, чего допустить нельзя», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По информации пресс-службы Н.КОРОЛЕВСКОЙ, обсуждение альтернативной концепции упрощенной налоговой системы проводится на трех площадках:

"Частный предприниматель": http://chp.com.ua/index.php?code=10677&show_all=YESS

Портал "Точка.нет": http://finance.tochka.net/12805-obsudite-kontseptsiyu-uproshchenki-na-financetochkanet-dokument

Сайт Совета предпринимателей: http://rpvr.org.ua/index.php/home/news/39-topnews/97-sproschenkazakonoproekt