Проект пенсионной реформы позволит сократить дефицит ПФУ на 5% - Федерация профсоюзов

Проект пенсионной реформы, предложенный правительством, даст возможность сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 5%.

Как отмечается в сообщении медиа-центра Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), переданном агентству УНИАН, данные расчеты провела ФПУ на основании поданного в парламент законопроекта.

«При условии общего дефицита Пенсионного фонда в 2010 году свыше 36 млрд. грн. экономия на расходах от повышения пенсионного возраста для женщин в расчете на год составляет не более чем 0,6 млрд. грн., а весь пакет правительственных «пенсионных инициатив» дает возможность рассчитывать на экономию лишь 1,7 млрд. грн., что составляет менее чем 5% от общей суммы дефицита», - говорится в сообщении.

В то же время профсоюзы требуют от Международного валютного фонда (МВФ) отозвать свои требования к Украине о повышении пенсионного возраста для женщин: «Требуем от МВФ немедленно снять требования к правительству относительно повышения пенсионного возраста для женщин и увеличения необходимого пенсионного стажа на 10 лет, как условия кредитования Украины».

В случае невыполнения ультиматума, профсоюзы намерены начать публичную кампанию за прекращение сотрудничества с МВФ.

ФПУ также сообщает, что завтра, 11 марта, активисты будут пикетировать представительство МВФ в Украине в связи с неправомерным вмешательством Фонда во внутреннюю социальную политику государства.