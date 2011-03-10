В Чернигове предприниматели активно прекращают свою деятельность - глава профсоюза

Председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена ВАРНАКОВА заявляет, что в городе физические лица-предприниматели активно сворачивают свою деятельность, хотя официально не закрывают свои предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время пресс-конференции по случаю создания Совета предпринимателей Черниговщины.

По словам Е.ВАРНАКОВОЙ, процедура закрытия предприятия настолько сложная, что мелкие предприниматели, прекращая бизнес, свои документы оставляют в налоговой и отчитываются "нулевыми" декларациями.

"Бизнес активно закрывается", - отметила голова Черниговского профсоюза предпринимателей. Она уточнила, что предприниматели могут годами не ликвидировать ФЛП (физическое лицо-предприниматель, укр. – ФОП), особенно если не поступают на работу в государственные органы. Данные налоговиков об отсутствии тенденции свертывания предпринимательской деятельности в Чернигове Е.ВАРНАКОВА называет не соответствующими действительности.

Вместе с этим в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНИ в г. Чернигове подчеркнули, что каждый месяц анализируют данные относительно открытия новых и ликвидации действующих предприятий и считают изменения несущественными.

А в управлении экономики Черниговского городского совета указывают, что статистические данные относительно количества предпринимателей могут отличаться у разных учреждений, поскольку часто предприниматели сдают документы о закрытии в налоговую инспекцию и не подают в Регистрационную палату, в результате чего недействующие ФЛП остаются в реестре и учитываются как работающие.

Всего в Чернигове зарегистрировано свыше 20 тыс. физических лиц-предпринимателей.