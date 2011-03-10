Хорватия вновь отменила визовый режим с Украиной на период летнего туристического сезона

Правительство Хорватии сегодня приняло решение о временной приостановке виз для украинцев на период с 1 апреля по 31 октября этого года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Хорватия Гордан ЯНДРОКОВИЧ во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ в рамках его официального визита в Хорватию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, при этом Г.ЯНДРОКОВИЧ выразил надежду, что благодаря этому решению значительно увеличится количество туристов из Украины. (УНИАН: таким образом Хорватия уже третий год подряд приостанавливает визовый режим для Украины на период летнего туристического сезона).

Также в ходе встречи министр иностранных дел высоко оценил уровень двусторонних отношений, отметив, что в этом году будет отмечаться 20-я годовщина установления дипломатических отношений между Украиной и Хорватией.

В свою очередь В.ЛИТВИН отметил, что отношения между нашими странами «являются доброжелательными и развиваются ровно», и выразил надежду, что постоянный диалог на уровне парламентов будет поддержан и на уровне исполнительной власти. Руководитель парламента поблагодарил хорватскую сторону за поддержку Украины, подчеркнув, что дальнейшее развитие взаимоотношений будет помогать нашим государствам и народам лучше понимать друг друга.

Касаясь вопроса визового режима, председатель Верховной Рады высказал мнение о необходимости «углубленно работать» в этом направлении, «чтобы такие решения имели более системный характер».

Также председатель Верховной Рады выразил надежду, что Хорватия примет участие в мероприятиях под эгидой ООН по случаю 25-й годовщины Чернобыльской катастрофы, которые состоятся в Украине. «Надеюсь, что это будет повод для серьезного разговора о том, в каких условиях живет человечество, и что нужно для его выживания», - сказал он. Г.ЯНДРОКОВИч заверил, что Хорватия примет участие в упомянутых мероприятиях, высказав мнение, что это событие «должно отмечаться на высоком уровне».

Кроме того, во время встречи руководитель парламента выразил благодарность хорватской стороне за политику в отношении украинской общины и обратился к министру с просьбой посодействовать строительству Украинского дома в Вуковаре.