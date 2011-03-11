В Кабмине заверяют, что за год его работы социально-экономические показатели улучшились

Украинское правительство уверяет, что за год его работы социально-экономические показатели в стране улучшились.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, в частности, номинальный ВВП за 2010 год впервые превысил 1 трлн. грн., достигнув 1 трлн. 86 млрд. грн., а в расчете на одного человека - 23,7 тыс. грн., реальный рост ВВП составил 4,2%, что более чем вдвое превысило темпы роста ВВП стран ЕС (1,8%).

В 2010 году в Украине среднемесячная номинальная заработная плата по сравнению с предыдущим годом выросла на 20% и составила 2 239 грн., а в январе 2011 года - 2 297 грн., что на 19,9% больше, чем в соответствующем месяце 2010 года.

На 1 февраля 2011 года общая сумма задолженности по выплате зарплаты сократилась по сравнению с соответствующим периодом 2010 года на 20,6%, или на 348,0 млн. грн., и составила 1 млрд. 344,4 млн. грн.

Количество безработных в возрасте 15-70 лет в течение последних 9 месяцев 2010 года уменьшилось на 153,6 тыс. человек и составляет 1,8 млн. человек. Уровень безработицы населения указанного возраста снизился с 8,6% до 8,0% экономически активного населения, а населения трудоспособного возраста - соответственно с 9,4% до 8,7%, что на 0,9% ниже соответствующего показателя по странам ЕС.

Инфляция за 2010 год составила 9,1%, что является самым низким показателем за последние семь лет, ниже среднего показателя по странам СНГ, который составляет 10,0%.