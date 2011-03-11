Профсоюзы провели пикет возле представительства МВФ в Украине

Активисты профсоюзов провели очередной пикет под стенами представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине с требованием не вмешиваться в социальную политику страны и снять соответствующие требования с Украины в рамках программы кредитования фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, в пикете приняли участие около 300 активистов профсоюзов.

«Они (МВФ) начали вмешиваться во внутреннюю политику Украины, в социальную политику Украины, диктовать пенсионный возраст, диктовать пенсионный стаж, диктовать ограничение заработной платы учителям, медикам, работникам государственных учреждений. Поэтому такие действия МВФ – это уже политическая деятельность», - заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Сергей УКРАИНЕЦ.

Он также отметил, что данный пикет является ультиматумом к МВФ, который должен изъять социальные требования из условий кредитования.

Кроме того, члены профсоюзов обещают усилить давление на фонд в случае, если он не отзовет соцтребования по кредитованию до рассмотрения законопроекта о пенсионной реформе в парламенте. «В ближайшее время проект закона о пенсионной реформе будет рассматриваться в Верховной Раде. Если к этому времени МВФ не снимет свои требования, мы выйдем с другими лозунгами, мы выйдем с другими требованиями о выдворении представительства Международного валютного фонда из Украины», - говорит С.УКРАИНЕЦ.

По его словам, в фонде осведомлены о требованиях украинских профсоюзов относительно изменения условий кредитования. Украинскому правительству также были поданы аналогичные претензии профсоюзов к сотрудничеству с МВФ.

Напомним, аналогичный пикет профсоюзы провели 17 августа 2010 года. Тогда он собрал около 100 участников.