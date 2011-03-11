Кабмин утвердил порядок проведения проверок плательщиков единого взноса

Кабинет Министров Украины на заседании 9 марта т.г. принял постановление «Об утверждении Порядка проведения Пенсионным фондом Украины и его территориальными органами плановых и внеплановых проверок плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно сообщению, органы Пенсионного фонда имеют право проводить плановые и внеплановые проверки правильности начисления, вычисления, полноты и своевременности уплаты единого взноса.

Порядком определены основания для проведения плановых проверок, а также условия, сроки, периодичность их проведения в зависимости от степени риска осуществления хозяйственной деятельности предпринимателями. Критерием, по которому оценивается степень риска деятельности субъектов хозяйствования – плательщиков единого взноса, является полнота начисления и уплаты таких взносов.

Кроме того, постановлением определен порядок осуществления проверок.