Правительство установило квоты иммиграции на 2011 год

Кабинет министров Украины установил квоты иммиграции на 2011 год.

Текст соответствующего распоряжения от 9 марта 2011 года №174-р размещен на Правительственном портале.

Документом предусмотрено, что общее число иммигрантов составит 7595 человек, в частности 45 человек – это деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает национальным интересам, 3074 – родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети, 2598 – лица, которые являются братом или сестрой, дедом или бабушкой, внуком или внучкой граждан Украины, 256 – лица, которые раньше состояли в украинском гражданстве, 1622 – лица, которые беспрерывно прожили в Украине в течение трех лет со дня предоставления им статуса беженца, а также их родители, мужья (жены) и несовершеннолетние дети, которые проживают вместе с ними.

Вместе с тем, в распоряжении не предусмотрена квота для высококвалифицированных специалистов и работников, острая необходимость в которых сказывается на экономике Украины.