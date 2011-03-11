ВР на следующей неделе рассмотрит законопроект о пенсионной реформе

Верховная Рада рассмотрит законопроект о пенсионной реформе на следующей неделе.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сегодня в ходе пресс-конференции «Год работы правительства: поворот к новому качеству жизни», сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина».

«В планах Верховной Рады – рассмотреть этот законопроект в первом чтении 15-18 марта», – сказал он.

С.ТИГИПКО также подчеркнул, что пенсионную реформу необходимо проводить как можно быстрее. «Мы слушаем все аргументы, готовы пересматривать, дополнять, но откладывать это решение не можем», – отметил он.