Пенсионный возраст для женщин может быть повышен с 1 мая – Тигипко

Пенсионный возраст для женщин может быть повышен уже с 1 мая в случае принятия в ближайшем времени законопроекта о пенсионной реформе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Если это будет сделано (принят законопроект о пенсионной реформе – УНИАН), то это (повышение пенсионного возраста для женщин – УНИАН) практически будет, скорее всего, с 1 мая 2011 года», - сообщил он.

Кроме того, вице-премьер-министр отметил, что необходимо свести в один закон законы, которые предусматривают специальные пенсии для отдельных категорий граждан. Таких законов на сегодня более 20. По словам С.ТИГИПКО, отдельным законом, определяющим спецпенсию, останется, скорее всего, закон для военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года на сайте Верховной Рады Украины был обнародован проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет министров Украины, который, в частности, предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин.