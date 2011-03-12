Кабмин введет индикативные зарплаты, несмотря на возражения работодателей – Тигипко

Правительство не намерено учитывать мнение работодателей об отмене нормы, зафиксированной в законопроекте о легализации заработных плат, которая предусматривает введение индикативных зарплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Думаю, что предложения работодателей не будут учтены", - сказал он, отметив, что индикативные заработные платы "скорее всего, появятся в том или ином виде".

В то же время С.ТИГИПКО выступил против усиления контроля за работодателями, «потому что нужно сначала помочь более гибко организовать рынок труда и дать возможность более гибко и быстро принять на работу временно, если надо, быстро уволить человека с такой временной работы». «Но если мы дадим такие возможности, после этого контроль должен быть жестким», - считает вице-премьер-министр.

Напомним, работодатели не поддерживают правительственную инициативу относительно введения в Украине индикативных заработных плат (ниже которых нельзя платить).