Государство должно создать службу по контролю трудовой миграции в регионах – Тигипко

Государство должно сформировать службу, которая будет создавать и контролировать условия для проживания и работы граждан из других регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сегодня на пресс-конференции.

«Должна быть служба, которая может дать (рабочую силу – УНИАН) в те регионы, где большая безработица… Есть такие возможности, чтобы была служба, которая бы проконтролировала, каким образом с ними (работниками – УНИАН) рассчитываются, чтобы их официально трудоустроили, им официально заплатили», – отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, необходимо в ближайшее время создать такую службу. «Когда это может заработать? Некоторые элементы попробуем, чтобы заработали быстро… Необходимо создавать условия для рабочих мест в регионах», – отметил вице-премьер.

Он также сообщил, что сегодня правительство готовит программу трудовой миграции в регионах. «Служба (Госслужба занятости – УНИАН) достаточно неплохо организована, разветвлена по всей Украине, и сейчас необходимо немного изменить приоритеты. Сейчас нам необходимы два основных приоритета: первый – мы должны научить людей переучиваться по специальностям… И второе – мы должны создавать условия, чтобы наша рабочая сила была мобильной. Если мы этого не сделаем, люди будут уезжать за границу», – считает С.ТИГИПКО.

Напомним, недавно С.ТИГИПКО поручил Государственной службе занятости рассмотреть возможность перемещения рабочей силы в те регионы, где в ней есть необходимость.