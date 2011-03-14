В Японии число погибших и пропавших без вести превышает 4,5 тыс. человек

Число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и цунами в Японии превышает 4,5 тыс. человек.

Как передает РИА «Новости», в понедельник на побережье полуострова Осика в префектуре Мияги были обнаружены тела тысячи человек. На побережье у города Минами-Санрику той же префектуры к понедельнику были обнаружены тела еще тысячи человек. В городе Минами-Санрику по-прежнему не удается установить связь с 10 тысячами жителей, это более половины населения городка. Эти люди не включены в официальные сводки пропавших без вести. Они числятся как "люди, с которыми не установлена связь" или как "люди, чью безопасность не удалось подтвердить". В префектуре Иватэ не удается подтвердить безопасность 8 тыс. человек.

По данным Министерства туризма, не подтверждена безопасность и 2,5 тыс. туристов, находившихся в зоне бедствия во время землетрясения и цунами. Число эвакуированных составляет 450 тыс. человек.

В зоне бедствия на северо-востоке страны серьезная нехватка воды, продуктов, бензина. Глава полиции Мияги Набуто ТАКЭУТИ ранее сообщал, что число погибших от землетрясения и цунами только в Мияги может достичь 10 тыс. человек.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой более десяти метров. Эпицентр землетрясения находился в 373 километрах северо-восточнее Токио, его очаг залегал на глубине 24 километра. Вскоре в том же районе произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой свыше 6,0.