Глава ФПУ предлагает ввести для профсоюзов упрощенную налоговую отчетность

Народный депутат, председатель Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Василий ХАРА предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, в частности ввести для профсоюзов упрощенную налоговую отчетность по результатам деятельности.

Соответствующий законопроект №8206 от 9 марта 2011 года размещен на официальном парламентском сайте.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в 80 тыс. профсоюзных организаций вопросами налогового учета и отчетности занимаются члены профсоюзов, которые не имеют надлежащей квалификации и делают это на общественных началах.

Кроме того, проектом закона предусматривается внести изменения в Налоговый кодекс и разрешить относить на расходы предприятий отчисления первичным профсоюзам на культурно-массовую, физкультурную и оздоровительную работу в размерах, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями. Также предлагается исключить из кодекса норму, согласно которой осуществляются выплаты за счет средств профсоюзного бюджета, «поскольку это является вмешательством в уставную деятельность профсоюзов».

Законопроектом предлагается включить в перечень операций, которые не являются объектом налогообложения НДС, предоставление профсоюзом путевок на санаторно-курортное лечение, оздоровление и отдых в учреждениях, расположенных в Украине, членам профсоюза и членам их семей, а также исключить из числа плательщиков туристического сбора лиц (детей), которые прибыли по путевкам в детские оздоровительные учреждения.

Депутат также предлагает установить размер арендной платы для детских санаторно-курортных и оздоровительных заведений Украины на уровне земельного налога.