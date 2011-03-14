Правительство хочет сделать Скадовск курортом государственного значения

Правительство намерено сделать Скадовск (Херсонская обл.) курортом государственного значения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам вице-премьер-министра Украины Виктора ТИХОНОВА, 17 марта правительство рассмотрит на своем заседание законопроект «Об объявлении природных территорий города Скадовска Херсонской области курортом государственного значения».

Планируется, что законопроектом будут утверждены границы округа и зон санитарной (горно-санитарной) охраны курорта Скадовск. После вступления в силу закона, на протяжении шести месяцев правительство утвердит режим округа и зон санитарной охраны курорта.

«Закон будет способствовать развитию курортной местности, повышению рентабельности курортного комплекса города Скадовск. Планируется, что его реализация позволит эффективно и рационально использовать природные лечебные, материально-технические и человеческие ресурсы региона», - отметил В. ТИХОНОВ.