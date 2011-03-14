В повестке дня ВР пока нет законопроекта о пенсионной реформе - Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что пока в повестке дня парламенту на текущую неделю нет законопроекта о проведении пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции.

В.ЛИТВИН сообщил, что «пока, несмотря на предложения Кабинета министров Украины, в расписании заседаний нет» этого законопроекта. Он отметил, что «мы еще проведем дополнительные консультации, потому что вопрос чрезвычайно чувствительный, и если вносить на голосование, то нужно, чтобы была согласована позиция». «На этот момент я не вижу согласованной позиции», - сказал он.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что консультации необходимы для того, чтобы этот законопроект не был провален, поскольку в случае его непринятия «в обществе не будет негативной реакции, но со стороны МВФ будет негативная реакция».

В.ЛИТВИН подчеркнул необходимость принятия согласованного решения.