В Украине в феврале на 10 рабочих мест претендовало 87 человек

В Украине в феврале 2011 года на 10 рабочих мест претендовало 87 человек (на 1 января т.г. – 88 человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, при этом количество украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости, на 1 марта 2011 года составило 635,6 тыс. человек, что на 25,3 тыс. человек больше, чем на 1 февраля.

На 1 марта т.г. потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 72,9 тыс. чел. (на 1 января 2011 г. – 63,9 тыс. чел.).