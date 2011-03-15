В Украине за три месяца сокращено 150 тыс. рабочих мест - Королевская

В Украине на протяжении декабря 2010 года, января и февраля 2011 года сокращено 150 тыс. рабочих мест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Чернигове сообщила народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной, регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, в стране продолжается процесс сокращения рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса.

"Показатель катастрофический. Если такими темпами и в дальнейшем будет закрываться предпринимательство, то до конца года удвоится количество безработных в стране и достигнет 1 млн. Такого еще не было", - заявила депутат.

Она подчеркнула, что сегодня необходимо предложить альтернативу малому и среднему бизнесу.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также сообщила, что Совет предпринимателей при Верховной Раде Украины уже разработал модель упрощенной системы налогообложения, и соответствующий законопроект будет зарегистрирован в парламенте уже в четверг. Депутат высказал убеждение, что конкурентным преимуществом страны является развитие малого и среднего бизнеса, поэтому в Украине необходимо защитить предпринимателей и создать условия для их развития.